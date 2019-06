Maksas saturs internetā - maksāt vai nemaksāt un kāpēc

Pirms atbildu uz šiem jautājumiem, neliels ieskats vēsturē. Globālā tīmekļa ienākšana mūsu ikdienā, kļūstot par teju katras mājsaimniecības neatņemamu sastāvdaļu, ir notikusi tik strauji, ka mainījusi vairākas industrijas - mūzikas, kino, grāmatniecības un, protams, mediju jomu. Piemēram, mūzikas industrija, ienākot internetam, cieta no tā dēvētā pirātisma, proti, mūzikas ieraksti labu laiku pirms to oficiālās izdošanas bija brīvi atrodami internetā (tos nopludināja ierakstu kompāniju darbinieki vai rūpnīca), un līdzīga situācija arī ar kino filmām. Tas viss beigu beigās ir rezultējies kaut cik pieņemamos kompromisos - legālās mūzikas un video straumēšanas vietnēs ("Spotify", "Netflix" u.c.) par kurām lietotājs maksā noteiktu abonentmaksu mēnesī. Protams, fizisko mūzikas (CD) un kino (DVD) nesēju pārdošanas apjomi turpina būtiski samazināties, kas no ekoloģijas aspekta nemaz nav tik slikti - mazāk plastmasas, mazāk potenciālā dabas piesārņojuma.