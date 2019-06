Analītiķi kritizē Igaunijas bezdarbnieka pabalstu sistēmu

Tā kā pabalsti ir nelieli un tos saņemt tiesīgi ir tikai neliela daļa bezdarbnieku, daudzi cilvēki nereģistrējas kā bezdarbnieki un tādējādi viņiem ir liegta piekļuve darba tirgus pakalpojumiem, kuru mērķis ir palīdzēt atgriezties darba attiecībās. "Praxis" norādīja, ka bezdarbnieku pabalsta vājais segums varētu arī būt iemesls, kādēļ cilvēki priekšlaicīgi aiziet no darba tirgus.

Pašlaik bezdarbnieka pabalsts Igaunijā veido līdz 50% no personas iepriekšējā atalgojuma pirmajās simt bezdarba dienās un 40% no 101.dienas. "Praxis" iesaka palielināt pabalstu pirmajās 100 dienās līdz 60% no iepriekšējā atalgojuma.