Brāļi Jānis un Dāvis Ikaunieki ir vieni no talantīgākajiem šīs paaudzes Latvijas futbolistiem, kurus tēlaini var dēvēt par nenoslīpētiem dimantiem. Intervijā TVNET viņi paši atzīst, ka būtu varējuši karjerā dažas lietas darīt citādi, lai gūtu lielākus panākumus. Tomēr brāļi vēl nav sasnieguši karjeras pilnbriedu, tāpēc potenciālu ir iespējams realizēt.

Jānis : Protams, būt izlasē kopā ar brāli ir drošāk un patīkamāk. Vienmēr ir līdzās cilvēks, uz kuru paļauties. Citreiz gan izved no pacietības (smejas).

Jānis : Man šķiet, ka vairāk tiek pieprasīta disciplīna. Tajā pašā laikā viņam patīk arī brīvība. Katrā treniņā viņš pieprasa no mums 100% atdevi. Kā jau Dāvis teica, viņam ir savi principi, pie kuriem viņš pieturas.

Viņam (Stojanovičam) ir savs redzējums futbolā. Viņš tam tic un grib, lai mēs arī to darām. Viņš gaida no mums drošu futbolu, lai mēs nebaidāmies un spēlējam pārliecinoši. Ja tas sanāks, rezultātam vajadzētu būt. Cerams, ka varēsim izpildīt viņa prasības.

Jānis : Jā, pagājušajā gadā piecus mēnešus izlaidu pleca operācijas dēļ. Šogad Liepājas komandai (FK "Liepāja") sezonas sākums nav bijis veiksmīgs, jo tika gaidīts labāks sniegums. Arī no manis tika gaidīts vairāk. Līdz šim sezona vērtējama ar mīnuszīmi. Bet tagad priekšā izlases spēles, Latvijas kauss un virslīgas čempionāts pat nav vēl pusē. Virslīgā tabula ir ļoti blīva. Mums ir jauns treneris (Aleksandrs Starkovs), komandā ienestas jaunas emocijas. Spēlētājiem kvalitātes pietiek, bet varbūt vasarā pāreju periodā komandas sastāvu papildinās kāds spēlētājs. Jāskatās uz pozitīvo. Viss ir pašu rokās, lai sniegumu uzlabotu.

Jānis: Taktika varbūt ne tik ļoti, bet varbūt vairāk disciplīna treniņos. Uzskatu, ka viņam ir spēcīga enerģija. Var just, ka viņš ir strādājis augstā līmenī. Kad komandu vadīja Gordons Jangs, daudzi spēlētāji darīja ko grib, nevēlējās trenēties. Treniņi arī bija īsi, viegli, nebija gana liela intensitāte. Pie Starkova ir citādi, viņš prasa lielu atdevi no spēlētājiem. Viņš arī individuāli strādā ar spēlētājiem. Viņa vecumā to visu panākt ar tādu entuziasmu - visu cieņu trenerim. Viņš uzlabo mūsu komandas sniegumu.