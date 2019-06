Ar brīvrunu vārdu kaujām iesildās lielākajam hiphopa festivālam

Dalībnieku vidū būs jau labi zināmie iepriekšējo gadu pārstāvji - Zirnis, kurš ir 2018. gada uzvarētājs, Abra - viens no ilgākajiem brīvrunas dalībniekiem, jaunais talants E.V. un Bergs – talantīgs brīvrunu rīmētājs, kurš jau vairākus gadus sevi pierādījis šāda veida sacensībās. Pārējie dalībnieki tiek izvēlēti no divām citām atlasēm, kas notiek iknedēļas Ghetto Games pasākumos - maija izskaņā un 6. jūnijā. Savukārt vēl divi dalībnieki tiks izvēlēti ar balsojuma palīdzību no tiem, kuri sevi vislabāk parādījuši atlasēs.