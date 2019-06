"Skaņu mežā" – trokšņu mūziķis Ārons Dilovejs

Žurnāls The Wire Diloveja albumus „Modern Jester” un „The Gag File” ierindojis 2012. un 2017. gada labāko albumu sarakstos.

Savukārt kritiķis Marks Masterss, šim pašam medijam recenzējot Diloveja tiktāl populārāko ierakstu, dubultplati „Modern Jester”, nodēvējis to par nozīmīgu muzikālu izteikumu, vēriena un ambīciju izpratnē pat nosaucot to par „Diloveja „Karu un mieru””. Viņaprāt, ieraksts sevī ietver visas mūziķa nozīmīgākās skaniskās apsēstības, turklāt šajā darbā tās ir tikušas izvērstas tā, ka Dilovejam bijusi iespēja no vairākām perspektīvām strādāt ar šo skaņu vissmalkākajām niansēm.