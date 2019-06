“Bārmenes profesija ir mātišķa” Biteru un eliksīru arhitekte

Bieži novēroju, ka bārmeņi ar tik lielu pieredzi, kāda ir man, mēdz atgriezties pie ļoti vienkāršiem dzērieniem, jo izbaudījuši visu sarežģīto, 100 sastāvdaļu dzērienu neprātu. Mēs it kā sasniedzam virsotni un tad atgriežamies pie pamatiem, jo šobrīd ir tik daudz izcilu dzērienu un dominē pieeja – mazāk ir vairāk, tāpēc tagad labprātāk izvēlos, piemēram, Highball ar Johnnie Walker Black Label viskiju, gāzēto ūdeni, ledu un nedaudz citrona. Bieži vien tas sniedz lielāku prieku nekā sarežģīti dzērieni, jo viskijs ir izcils dzēriens, to veido vairāk nekā 40 dažādas sastāvdaļas un iesali. Jāsaprot, ka ne visi notikumi ir piemēroti sarežģītiem kokteiļiem, punšiem utt. Protams, savā reizē tie der, bet ir ļoti jauki izbaudīt vienkāršu kokteili no trim vai četrām sastāvdaļām, tas ļauj pilnībā izgaršot visu sastāvdaļu nianses. Ar četrām vai piecām krāsām var uzgleznot meistardarbu, bet, izmantojot visas krāsas, ir risks, ka viss būs brūns un neizteiksmīgs. Daļa no bārmeņa darba ir iedvesmot cilvēkus radīt kokteiļus mājās. Bārā jāpasniedz iedvesmojoši dzērieni, vienkārši vai sarežģīti, kurus cilvēki pēc tam vēlētos pagatavot mājās. Ar Daikiri, Margaritu vai Highball tas ir nedaudz vieglāk. Protams, ir lieliski dzērienu kartē iekļaut īpašus, interesantus kokteiļus, bet tāpat dzērienu kartē jāsaglabā vieta vienam vai diviem dzērieniem, kas iedvesmotu viesus gatavot tos mājās.