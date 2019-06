Pirms Roskildes festivāla - pirmo reizi Latvijā īru roka ķeceri "Lankum"

No Dublinas nākušajai četrotnei piemīt alķīmiska spēja savienot tradicionālu folku ar mūsdienīgiem strāvojumiem, lai kaldinātu mūziku, kura ir mistiska un transcendentāla. "Lankum" izmanto dažādas ietekmes un stāstus, lai veidotu ļoti retu parādību – dziesmu grāmatu, iedvesmojoties no cilvēkiem, par cilvēkiem. Cēlušies no gadiem ilgas dalības Dublinas folka un eksperimentālajās kopienās, grupas radošā darbība iedveš jaunu elpu senajos rituālos, savienojoties ar urbāna panka intensitāti un ikreiz balstoties bezgalīgajā īru dūdu skanējumā. Individuālas personības, kuras apvieno bandas mentalitāte, kuras vokālās harmonijas, instrumentālā saspēle un dramatiskā stāstniecība liek uzmanīgi ieklausīties un atdzīvina patieso garu.