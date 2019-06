Turlais izmaiņas atsevišķu kapitālsabiedrību vadībā var veikt tikai pēc Baraņņika atbrīvošanas no vicemēra amata

Intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" Turlais apstiprināja, ka izmaiņas atsevišķu Rīgas domes kapitālsabiedrību vadībā vēlētos veikt, bet to viņš varētu izdarīt tikai tad, kad no vicemēra amata tiks atbrīvots no "Saskaņas" izslēgtais un tagad Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcijas" deputāts Vadims Baraņņiks.