Pieci padomi, lai iepirkšanās internetā nebeidzas ar nepatīkamu pārsteigumu

Iepirkšanās internetā ir mūsu ikdiena – ērta, vienkārša, un, protams, patīkama nodarbe, kas sniedz daudz dažādu priekšrocību – sākot ar to, ka taupa laiku, ļauj izvairīties no cilvēku burzmas veikalos līdz 24 stundu pieejamībai un plašākam piedāvājumam. Būtisks apsvērums par labu iepirkumiem internetā ir iespēja atrast izdevīgākus piedāvājumus un lielākas atlaides nekā veikalos. To zina un izmanto arī finanšu kibernoziedznieki, mēģinot “uzķert” cilvēkus ar, piemēram, lielu atlaidi kvalitatīva zīmola precei. Drošības programmatūras “ESET” eksperts apkopojis piecus padomus, kā nekļūt par upuri kibernoziedznieku izliktajām lamatām.