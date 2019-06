Katrs ceturtais igaunis pēdējā gada laikā Latviju apmeklējis alkohola iegādes dēļ

Tāpat aptaujas dati liecina, ka 52% no aptaujātajiem Igaunijas iedzīvotājiem, kas pēdējā gada laikā apmeklēja Latviju, iegādājušies alkoholiskos dzērienus, 32% iedzīvotāju Latvijas apmeklējuma laikā iegādājušies pārtikas preces, 31% - dzīvoja viesnīcās un viesu mājās, 26% - apmeklēja muzejus, koncertus vai citus kultūras pasākumus un vietas, bet 25% iegādājās degvielu.

Tajā pašā laikā no Igaunijas iedzīvotājiem, kas devušies uz Latviju pēdējā gada laikā, 77% respondentu alkoholiskos dzērienus iegādājušies Apē, 76% - Ainažos, bet 74% - Valkā.

Pēc aptaujas datiem, vidējais tēriņš vienā apmeklējuma reizē bijis 289 eiro. Kopumā iedzīvotāji pēdējā gada laikā Latvijā atstājuši apmēram 273 miljonus eiro, no tiem 124,5 miljoni eiro tērēti alkoholam, 38,5 miljoni eiro - degvielai un 110 miljoni eiro citiem pirkumiem.

"Dati ir pārsteidzoši un skaitļi ir lieli. Igaunijai samazinot akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, Latvijas budžeta ieņēmumu kritums būs jūtams. Vienlaikus jāpatur prātā, ka aptaujas rezultāti neatspoguļo Somijas iedzīvotāju viedokli, līdz ar to jārēķinās ar lielākām summām, nekā esam apkopojuši," piebilda Kaktiņš.

Savukārt Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols norādīja, ka pērn Latvijas no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem guva 391 miljonu eiro, no kuriem 70 miljoni eiro iegūti pierobežā. "Neviens scenārijs Latvijai nepalīdzēs gūt lielākus ieņēmumus no alkoholisko dzērienu tirdzniecības Igaunijas iedzīvotājiem, taču šajā gadījumā būtiskais mērķis ir samazināt zaudējumus, kas sekos pēc Igaunijas akcīzes nodokļa samazinājuma alkoholiskajiem dzērieniem," viņš teica.