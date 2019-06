Rimšēvičs izvairīgs par izvirzītajām apsūdzībām, norāda uz nomelnošanas kampaņu

Tāpat Rimšēvičs noraidīja jebkādas aizdomas un apsūdzības par to, ka viņš būtu prasījis kādus kukuļus no likvidējamās "ABLV Bank" īpašniekiem.

Latvijas Bankas prezidents sacīja, ka viņš nelolo nekādas cerības par savu pārvēlēšanu amatā decembrī, kad beidzas viņa pilnvaru termiņš. "Pēc tās apmelošanas un nomelnošanas kampaņas, kas pret mani tika izvērsta, uz to nevarētu cerēt," teica Rimšēvičs. Jautāts, kas konkrēti ir veicis nomelnošanas kampaņu, Rimšēvičs sacīja, ka to nekomentēs, jo esot par to jau daudz runājis.