Smilšu skulptūru festivālā Jelgavā uzvaras laurus plūc māksliniece no Krievijas

Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks Jelgavā apmeklētājus gaidīs 8.jūnijā no plkst.10 līdz 24 un 9.jūnijā no plkst.10 līdz 23. Festivāla dienās svētku noskaņu radīs dažādas aktivitātes visai ģimenei - izrādes bērniem, rotaļas un radošās darbnīcas, savukārt, par muzikālo programmu parūpēsies pašmāju grupas "Credo", "Rahu The Fool", "Dziļi violets" un "Opus pro", kā arī mākslinieki no Lietuvas "Colours of Bubbles".