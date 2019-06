Ošs: Meistarība mums ir vājāka nekā pretiniekiem

"Pēc pirmā puslaika treneris teica, ka nevajag baidīties spēlēt - ja esam futbolisti, mums to vajag darīt. Ja baidīsimies, tālāk par centru netiksim. Šoreiz tālāk par to arī netikām. Ja arī tikām, tad tālākā fāzē bumbu tik un tā zaudējām. Grūti kaut ko komentēt, no spēles uz spēli atkārtojas viens un tas pats. Vai pietrūkst meistarības, vai kaut kas vairāk - grūti teikt."

"Kā jau teicu, varēja just, ka pret Izraēlu esam smagnējāki un lēnāki. Līdz ar to fiziski pagurām. Pirmās 20 minūtes turējām līdzi, taču pēc tam nosēdāmies un nespējām fiziski un emocionāli piecelties. Bet kāpēc mēs neesam fiziski gatavi, ja lielākai daļai spēlētāju sezona rit pilnā sparā, man grūti teikt."

"Treneris pret jebkuru komandu piedāvā taktiku līdz pēdējai vīlei, tāpēc tas ir atkarīgs no tā, kā to izpildām. Pagaidām mēs to nespējam - nesanāk vai pietrūkst meistarības, to grūti pateikt.