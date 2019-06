Porziņģis nav pārliecināts, vai viņš jūnija beigās atgriezīsies Dalasā

"Svarīgi ir nekļūt par centru jau kopš jaunatnes. Jāmācās pēc iespējas vairāk lietas, ko dara aizsargi - metiens no perimetra, apspēlēšana no perimetra ar seju pret grozu. Tās ir lietas, kuras mūsdienu basketbolā jādara arī garajiem. Galvenais ir metiens."

"Domāju, ka nav tāds noteikts skaitlis, cik soda metienu treniņos jāizmet. Tas ir no katra paša atkarīgs. Ļoti svarīgi, cik ļoti koncentrējies tajā brīdī, kad tu to dari. Var stundām ilgi to darīt, bet, ja tu peldi, tad tas nenāks tev par labu. Galvenais ir koncentrēties, izdarīt to darbu kvalitatīvi, tad arī būs rezultāts."