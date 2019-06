Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā - atskats uz pirmo dienu

Smilšu mākslas darbu veidošanā šogad tika izmantotas vairāk kā 1200 tonnas divu nokrāsu smilšu. Nepilnas nedēļas laikā piecpadsmit mākslinieki no astoņām valstīm - Latvijas, Somijas, Mongolijas, Ukrainas, Kazahstānas, Krievijas, Lietuvas un ASV, Pasta salā iedzīvināja šī gada festivāla tēmu “Antīkā pasaule”. Savukārt, festivālā demo skulptūru, kas šogad ir līdz šim augstākā - 15x8 metri, veidoja viens no titulētākajiem Latvijas tēlniekiem Kārlis Īle, kopā ar Maiju Punculi, Aināru Zingniku un Viļus Matuti.

Festivāla rīta programma kā ierasts tika aizvadīta ar aktivitātēm visai ģimenei – atrakciju parki, izrādes bērniem un dažādas radošās darbnīcas. Bet jau no pulksten 16.30 ar plašu koncertprogrammu priecēja mūziķi no Latvijas un Lietuvas – Atom, Credo, Colours of Bubbles un Mākoņstūmēji.