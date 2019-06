Kārlails: Treneri ir panākuma atslēga, kāpēc Latvijai ir četri NBA spēlētāji

Rīgā svētdien tika atklāta 18. "Basketball Without Borders Europe 2019" talantu nometne, kas pirmo reizi notiek Latvijā. Nometne tiek rīkota sadarbībā ar NBA.

"Basketball Without Borders Europe 2019" talantu nometne ilgs līdz 12. jūnijam. Nometne pulcē 64 labākos basketbolistus un basketbolistes 17 gadu vecumā un jaunākus no 26 Eiropas valstīm.

"Tas ir superīgi. Domāju, ka atslēga ir lieliskie treneri, kuri pamana talantu jau agrā vecumā un zina, kā to attīstīt. Kristaps, Kurucs, brāļi Bertāni... Latvijai ir arī labas basketbolistes. Cik esmu redzējis šajā nometnē, ir potenciāls arī citiem jauniešiem."

"Domāju, ka šī ir lieliska nometne. Tā ir lieliska iespēja šiem jauniešiem no visas Eiropas. Daudzi jaunieši ir arī tieši no Latvijas. Šie jaunieši ir ielā sajūsmā mācīties no NBA spēlētājiem un treneriem, kā arī WNBA spēlētājām. Tas ir liels notikums," sacīja Kārlails.