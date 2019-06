Ledus hallei "Kurbads" plāno piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu

Sporta bāze ""Kurbads" ledus halle" atrodas Rīgā, Lidlauka iela 37. Tā sastāv no zemes kopplatība 4,3 hektāri un vienas būves - ledus halles.

Tāpat sporta bāze ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi, secinājusi Nacionālā sporta padome. Tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50% no faktiskā sporta bāzes noslogojuma, tiek nodrošināta tās nepārtraukta darbība sporta jomā un tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.