Latvijas U-19 futbolisti nosargā Baltijas kausu

Pirmos vārtus spēles 31.minūtē Niks Dusalijevs, kura no tālienes raidītā bumbu pēc rikošeta ar augstu loku ielidoja tīklā. Mača turpinājumā Latvijai izdevās noturēt minimālu vadību, turklāt pēdējās minūtēs divreiz izcēlās Raimonds Krollis. Vispirms "Metta" uzbrucējs 88.minūtē sita precīzi no soda laukuma robežas, bet trīs minūtes vēlāk viņš atzīmējās ar raidījumu no tuvas distances.