“Saskaņa” diskutēs, vai ārkārtas vēlēšanās ļaut kandidēt tagadējiem Rīgas domniekiem

“Saskaņas” Rīgas dome frakcija nupat piedzīvojusi nopietnu krīzi – četru deputātu izslēgšanu, līdz ar to arī vicemēra un domes komitejas vadītāja amatu zaudēšanu. Domes koalīcijai, kurā “Saskaņa” ilgus gadus strādā kopā ar partiju “Gods kalpot Rīgai”, nu ir 28 vietas no 60.

Pret ārkārtas vēlēšanām iebilst arī šonedēļ Neatkarīgo deputātu frakciju nodibinājušais bijušo “saskaņiešu” kvartets, jo tas apdraudēšot darbu pie Rīgas pašvaldības nākamā gada budžeta. Tomēr arī Turlā piedāvājums par frakciju padomi vai “varavīksnes modeli” viņus nepārliecinot, tāpēc četrinieks rosināja vienā sēdē atlaist gan mēru, gan abus vicemērus, un tad sākt sarunas no nulles, it kā Rīgas dome būtu nupat sanākusi. Atsaucība gan neesot liela, atzīst jaunās frakcijas vadītājs Valērijs Petrovs: “Pagaidām visi pastāv uz savu. Kāds grib ārkārtas vēlēšanas, kāds viņas negrib, kāds grib atbrīvot [vicemēru Vadimu] Baraņņiku no amata, kāds grib atbrīvot Turlo no amata. Nu tas nav darbs! Vajag uzreiz ar vienu piegājienu un sākt jaunu dzīvi. Ja jauna dzīve nesanāk, nu tad jau ārkārtas vēlēšanas.”