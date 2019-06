Sāks kursēt vilciena ekspress reiss maršrutā Cēsis-Rīga-Cēsis

Šis vilciens darbdienu rītos no Cēsīm aties plkst.7.10, bet pēcpusdienās no Rīgas uz Cēsīm aties plkst.17.30. Pa ceļam vilciens pasažieru apmaiņu veiks tikai divās pieturvietās - Zemitāni un Sigulda -, līdz ar to pasažieri ceļā pavadīs būtiski īsāku laiku, nekā ierasts.