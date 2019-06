Valsts kontrole norāda uz neefektīvu IKT saimniecības pārraudzību un nozares politikas trūkumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā atbildīgā iestāde par IKT pārvaldības politiku ir apzinājusi situāciju un piedāvājusi risinājumus, tomēr to īstenošana resoros ir ļoti atšķirīgā līmenī, sasniegtais drīzāk ir iestāžu pašiniciatīvas, nevis IKT politikas rezultāts, norāda VK.

Valsts kontroles konstatētais, revīzijā vērtējot IKT pārvaldības politikas īstenošanu, norāda uz to, ka kopš 2012.gada šajā jomā faktiski nav bijis nekāda progresa. Proti, resori optimizē IKT infrastruktūru katrs atbilstoši savai sapratnei un iespējām. Rezultātā situācija resoros ir atšķirīga - ir resori, kur IKT pārvaldība tiek organizēta centralizēti, un ir resori, kur vienota pārvaldība nepastāv un to veic katra iestāde atsevišķi.

Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nozīmīga loma ir lemtspējīgām IKT padomēm, kas uz IKT resursiem un to optimizēšanas iespējām skatās plašāk, nekā to spēj katra atsevišķā iestāde, uzskata VK. Revīzijā konstatēts, ka dažos resoros informācijas tehnoloģiju padome ir formāli izveidota struktūra, kas faktiski nedarbojas.

Valsts iestādēs netiek veikti regulāri izvērtējumi par to, kas izmaksā lētāk - pašiem uzturēt IKT vai sadarboties ar citu iestādi IKT uzturēšanā, secinājuši revidenti. Kamēr IKT optimizācijā nav skaidri noteikts konkrēts uzdevums un atbildīgie par izpildi un termiņiem, tikmēr optimizācija jau devīto gadu turpina kalpot tikai kā lozungs, kas tiek iekļauts valsts iestāžu stratēģijās, IKT projektu pieteikumos un finansējuma pieprasījumos, norāda revīzijas veicēji.

VK revīzijā izlases veidā pārbaudījusi četrus resorus - Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju, Tieslietu ministriju (TM) un Izglītības un zinātnes ministriju. No tiem visbūtiskāko progresu IKT centralizēšanā esot izdevies panākt TM, kura konsekventi turpinot tālāku IKT optimizāciju. Savukārt pārējos resoros pirms astoņiem gadiem sāktā IKT optimizācija apstājusies nepabeigta, secinājusi VK.

Kā vienu no piemēriem IKT infrastruktūras neefektīvai pārvaldībai VK min to, ka infrastruktūras izmitināšanai četri resori izmanto 38 serveru telpas. Revīzijā konstatēts, ka valsts pārvaldē ir izveidoti augsta līmeņa datu centri, kuri nav noslogoti, lai gan tā paša resora citā iestādē serveru tehnika atrodas drošības prasībām neatbilstošās telpās. Viens no faktoriem, kas iestādes nemotivē nodot savu IKT infrastruktūru izmitināšanai citā iestādē, ir bailes zaudēt kontroli un pieejamību saviem IKT resursiem, kā arī ar budžeta sadali saistītās neskaidrības, secinājuši revidenti.