Neretas novadā ugunsgrēkā cietuši divi cilvēki

Svētdienas rītā glābēji steidzās uz izsaukumu Neretas novadā, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamā mājā deg dzīvoklis 30 kvadrātmetru platībā. Ar izbīdāmajām kāpnēm no ēkas otrā stāva tika izglābti trīs cilvēki, bet iznests viens cilvēks. Divi no izglābtajiem cilvēkiem bija cietuši ugunsgrēkā un tika nodoti mediķiem.

Tāpat vakar ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz kādu daudzstāvu nama dzīvokli Rīgā, no kura pa logu ārā nāca dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēs, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg bez uzraudzības uz ieslēgtas plīts atstāts ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa izglābts cilvēks, kurš tika nodots mediķiem.