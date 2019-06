"Saskaņa" lūdz otrreizēju caurlūkošanu likumam, kas paplašina sējas kaņepju lietošanu rūpniecībā

"Saskaņai" radušās bažas par to, ka ar jaunajiem grozījumiem tiek pārkāpta ANO 1961.gada konvencija par narkotiskajām vielām, kuru Latvija ir ratificējusi.

Kā teikts vēstulē, neskatoties uz to, Zemkopības ministrija (ZM) otrajam lasījumam Saeimā iesniedza priekšlikumu, kas paredz svītrot sējas kaņepju audzēšanas mērķus šķiedras un sēklu ieguvei. ZM to pamatojusi ar to, ka minētajā pantā noteiktais mērķis - šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem - ir pārāk šaurs, jo kaņepes plaši tiekot izmantotas pārtikā, būvniecībā, automobiļu ražošanā un citur.