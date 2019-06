Tikai pēc 137 gadiem Svētās Ģimenes baznīca saņem būvniecības atļauju

Tikai 2016. gadā Barselonas pilsētas galvas aptvēra, ka baznīca visus šos gadus ir tapusi bez atļaujas, un to steiguši labot.

Pasakainā baznīca jeb bazilika ir viena no augstākajām neogotikas celtnēm - tā ir 172 metrus augsta un atšķirībā no citām baznīcām un katedrālēm Svētās Ģimenes baznīcas interjeru veido nevis reliģiski, bet dabas motīvi. Kopš 1984. gada Svētās Ģimenes baznīca tika izraudzīta UNESCO pasaules kultūras mantojuma statusam, bet to saņēma 2005. gadā. Plānots, ka būvniecība noslēgsies 2026. gadā - arhitekta Antonio Gaudi miršanas 100. gadadienā.