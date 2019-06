"Ferrari" apstrīd Hamiltona uzvaru Kanādas "Grand Prix"

Jau ziņots, ka svētdienas sacensībās pirmais finiša līniju šķērsoja vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", tomēr viņam tika piešķirts piecu sekunžu sods par bīstamu braukšanu pēc tam, kad viņš atgriezās trasē pēc nelielas formulas nesavaldīšanas, piebraucot tieši priekšā Hamiltonam. Brits svētdien finišēja uzreiz aiz Fetela, bet pēc soda piešķiršanas tieši viņš tika kronēts par Kanādas Lielās balvas ieguvēju, kamēr Vācijas braucējam bija jāsamierinās ar otro vietu.

"Protams, esam vīlušies. Ja skatāmies no Fetela perspektīvas, nedomāju, ka viņš trasē varēja atgriezties kā citādāk, tāpēc esam nolēmuši iesniegt apelāciju pret tiesnešu lēmumu," teica Binoto.

"Man vienkārši vajadzēja Sebastjanu nostādīt zem spiediena un likt viņam kļūdīties, jo "Ferrari" bija ātri. To viņš arī izdarīja, un noteikumi paredz, ka pēc izslīdēšanas no trases tajā jāatgriežas drošā vietā. Es tobrīd biju blakus un man vajadzēja speciāli izvairīties no sadursmes. Domāju, tāpēc tiesneši nolēma piespriest Fetelam sodu," skaidroja Hamiltons.