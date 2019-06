Latvijas olu ražotāji aicina atbildīgās institūcijas veikt nopietnas no Ukrainas importēto olu pārbaudes

Asociācijā uzsvēra, ka notikušais nebūt nav pārsteigums, jo no trešajām valstīm importētajām olām pārbaudes uz robežas tiek veiktas tikai izlases kārtā, nevis visai ievestajai produkcijai, un tas nozīmē, ka tirgū var nokļūt arī ļoti lielas inficētu produktu partijas, izraisot masveida inficēšanos un līdz ar to nopietnus draudus patērētāju veselībai un pat dzīvībai.

"Valsts iestāžu, tostarp likumdevēju un valdības nepiedodamas iecietības dēļ tas ir tikai laika jautājums, kad Latvijā notiks pirmā masveida inficēšanās vai saindēšanās ar olām, olu produktiem vai mājputnu gaļu, kas ievesta no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) un ir nepietiekami pārbaudīta vai pat vispār nav pārbaudīta, kā tas bieži notiek pašlaik," pauda asociācijā.

Asociācijā norādīja, ka arī uz Čehijas robežas atklāta salmonella saldētos broileru liemeņos, kuru izcelsme ir Ukraina. Tāpat 2018.gada beigās salmonella tika konstatēta no Ukrainas ievestai olu produkcijai Ungārijā. "Šie gadījumi ir vērā ņemams signāls gan Latvijas, gan Eiropas patērētājiem, kuri izvēlas ārpus ES ražotu mājputnu produkciju. Šie gadījumi ir nopietns brīdinājums kontrolējošajām un sertificējošajām iestādēm par nepieciešamību veikt pastiprinātas olu, olu produktu un mājputnu gaļas importa pārbaudes," pauda asociācijā.

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas pārstāvji atgādina, ka 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu olu imports Latvijā ir palielinājies par 36%, savukārt olu produktu - melanža, olu pulvera - imports pieaudzis par 37% un aptuveni 30% no visa olu importa ir no Ukrainas. Turklāt starp ES valstīm Latvija ir lielākais olu importētājs no Ukrainas.