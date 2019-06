Handbola izlases kapteinis Dude: Centīsimies sasniegt to, ko iepriekšējās paaudzes nav spējušas

Federācijas prezidentam piekrita arī valstsvienības galvenais treneris Armands Uščins, pieminot, ka sastāvs ir gana labs un, ja reiz tas ir nesis uzvaras, daudz neko nevajadzētu mainīt. "Daži spēlētāji ir atveseļojušies no traumām, sastāvā atgriezīsies Rihards Leja, komandas kapteinis Dude, tāpat arī Austris Tuminskis pievienosies izlasei," spēlētāju papildinājumus komentēja treneris. "Šodien Valmierā aizvadīsim treniņu, un arī rītdien ir paredzētas divas nodarbības."

Tikmēr izlases kapteinis Dude neslēpa prieku par atgriešanos laukumā, jo iedzīvoties traumās viņam gadījies reti, un šī sajūta bijusi visai neierasta. "Nav viegli skatīties izlases vai sava kluba spēles no malas - tā man ir reta situācija. Tomēr samierinājos ar to, un esmu priecīgs, ka beidzot varu doties laukumā," sacīja izlases kapteinis, piebilstot, ka turpmākās spēles ir ļoti svarīgas, tāpēc neuzskata, ka dalība finālturnīrā ir jau garantēta. "Šobrīd esam labā situācijā, tomēr tas vēl neko negarantē. Domāju, ka nevienam papildu motivācija nav jāmeklē, tāpēc centīsimies sasniegt to, ko iepriekšējās paaudzes nav spējušas."