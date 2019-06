DJ Rudd: "Neļauj savām emocijām aizēnot savu inteliģenci"

Man ir tik maz brīvā laika dzīvē, ka negribas to izniekot. Labāk to pavadīt ar tuviem cilvēkiem, dzīvojot savu dzīvi, nevis lasot par citu preses atspoguļotajām dzīvēm.

A post shared by DJ Rudd (Rūdolfs Budze) (@djruddmusic) on Feb 10, 2019 at 6:02am PST

A post shared by DJ Rudd (Rūdolfs Budze) (@djruddmusic) on Jan 26, 2019 at 9:00am PST

A post shared by DJ Rudd (Rūdolfs Budze) (@djruddmusic) on Jun 27, 2018 at 7:45am PDT

Grāmata “Ice to the Eskimos: How to Market a Product Nobody Wants”. Šajā dzīves posmā interesē iegūt mārketinga un biznesa pamatprasmes, lai tās lietotu mūzikas tirgū.