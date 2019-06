Zaļie vitamīni: kad un kā mazuļa uzturā iekļaut zaļumus?

Tomēr jāpatur prātā, ka ar zaļumu pievienošanu nedrīkst pārspīlēt – uzņemot lielā daudzumā to saturā esošās organiskās skābes, var tikt kairināts mazuļa gremošanas trakts. Bērna uzturā zaļumus vajadzētu pakāpeniski ieviest pēc gada vecuma sasniegšanas,” stāsta Rimi Bērniem veselīgas ēšanas eksperte Olga Ļubina.,

Viens no lielākajiem ieguvumiem organismam, ēdot zaļumus, ir dabiska magnija uzņemšana. Cilvēkam tas vajadzīgs, jo rūpējas par sirds, nieru, nervu sistēmas un muskuļu darbību. Augošiem bērniem magnijs nodrošina gan fizisko, gan garīgo un emocionālo veselību. Zaļumos ir arī daudz kalcija, kas piedalās kaulu stiprināšanā. Ja cilvēks uzturā lieto maz vai nemaz piena produktu, dažādu zaļumu lapiņas ir otrs labākais kalcija avots. Ne mazāk svarīgs ir arī zaļumu sastāvā esošais C vitamīns – piemēram, 100 gramos diļļu ir 100 miligramu C vitamīna. Ja rudenī bērna imunitāti stiprinām ar dzērvenēm, tad pavasara un vasaras sezonā šo darbu lieliski paveic zaļie garšaugi.