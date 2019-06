Horoskopi visai nedēļai

AUNS Tevi maz uztrauks tas, ko domā vai saka apkārtējie par tevi, galvenais, kam veltīsi visu uzmanību, būs panākumi! Savukārt tos vislabāk spēsi sasniegt tad, ja saglabāsi nosvērtību un neļausies sev raksturīgajai steigai, sakāpinātajām kaislībām. Naudas lietas vēlamāk kārtot nedēļas izskaņā. Taču lietišķās pārrunas labāk sekmēsies nedēļas sākumā un vidū. Brīvdienās droši aizmirsti par ikdienas pienākumiem un dari to, ko tava sirds kāro!

VĒRSIS Ja spēsi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un izmantot mirkļa piespēlētās iespējas, tavi panākumi būs acīm redzami! Šī ir piemērota nedēļa, lai dotos komandējumos, pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī veidotu ciešāku saikni ar saviem sadarbības partneriem, klientiem. Lai nerastos sarežģījumi ar veselību, pašsajūtu, centies rūpīgāk un vienmērīgāk sadalīt darba pienākumus, visas nedēļas garumā, tādējādi izvairoties no pārslodzēm!

JAUNAVA Šī noteikti būs aktīva, radoša un kopumā panākumiem bagāta nedēļa. Augstākstāvošie novērtēs tavas darba spējas un uzcītību. Kāds Jaunavas zīmes pārstāvis var pat izpelnīties paaugstinājumu amatā! Zvaigznes iesaka būt nedaudz atsaucīgākam, draudzīgākam pret kolēģiem, it sevišķi pret jaunpienācējiem! Ģimenes dzīvē daudz kas būs atkarīgs no tava noskaņojuma, spējas atturēties no tuvinieku pārmērīgas pamācīšanas.