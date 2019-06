Tramps sola paaugstināt ievedmuitu Francijas vīniem

ASV ir lielākais Eiropas Savienībā ražotu vīnu pircējs, iepērkot nepilnu trešdaļu bloka eksportētā vīna, liecina jaunākie bloka statistikas biroja "Eurostat" dati, kas apkopoti par 2017.gadu. Savukārt ASV veido tikai 16% no ES importētā vīna, būtiski atpaliekot no Čīles un Austrālijas.

ES 2017.gadā uz trešajām valstīm eksportēja vīnu 11,3 miljardu eiro vērtībā, no kā 32% nonāca ASV. Savukārt ES dalībvalstis importēja vīnu 12,9 miljardu eiro vērtībā, bet tikai 20% bija no trešajām valstīm. No šī daudzuma 16% bija ASV ražots vīns.