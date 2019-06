Malajas arhipelāgā mītošie evolūcijas brīnumi: cilvēki-amfībijas

Badžo ir Malajas arhipelāgā mītoši ļaudis, kuri lielāko daļu sava mūža pavada jūrā. Viņi dzīvo laivās vai būdās, kas uzceltas uz pāļiem seklumā. Turklāt šie ļaudis nemitīgi migrē no vienas vietas uz otru ar flotilēm, kas var transportēt veselus klanus. Viņu pārtika sastāv gandrīz tikai no jūras veltēm, lai to sagādātu, viņiem nākas 60% savas darba dienas pavadīt zem ūdens.