“Sievietēm zinātnē” stipendijas saņems septiņas Baltijas zinātnieces

No kreisās: Dr. Jurgita Skiecevičiene, Mg.sc. Milda Alksne un Mg. sc. ing. Laura Dembovska

Šodien, 11. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā svinīgā ceremonijā tiks godinātas septiņas 2019. gada prestižās stipendijas “L`ORÉAL Baltic” “Sievietēm zinātnē” laureātes. Atzīmējot 15. stipendijas gadadienu Latvijā, šogad septiņas stipendijas – katru 6 000 eiro apmērā – saņems Mg.sc.ing. Jana Vecstaudža, Mg.sc.ing. Laura Dembovska un Dr.pharm. Marina Makrecka-Kūka no Latvijas, Dr. Jurgita Skiecevičiene un Mg.sc. Milda Alksne no Lietuvas, kā arī Mg.sc. Kārina Parta (Kaarin Parts) un Dr. Tūla Sepa (Tuul Sepp) no Igaunijas. "L`ORÉAL Baltic” “Sievietēm zinātnē” stipendiju programma tiek īstenota sadarbībā ar visām trīs Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.