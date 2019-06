Par to zēnu, kas sit džeza bungas. Saruna ar Džeimisonu Rosu

Džeimisons A. Ross! Man šķita, ka svarīgāk izskatās, ja pa vidu ir arī iniciālis. E-pasta adrese, telefona numurs un nodarbošanās - bundzinieks, perkusionists. Izdomāju, ka jāpieliek klāt arī otrs apzīmējums. Iedevu viņai to kartīti, un viņa tiešām man piezvanīja. Piedāvāja piedalīties Eiropas turnejā. Man zibenīgi bija jātaisa pase. Braucām uz Krieviju, Ukrainu, Lielbritāniju un tā tālāk. Biju kā bez prāta - 19 gadi un dodos īstā turnejā pa pasauli ar Karmenu Landiju! Viņa man par mūziku iemācīja ļoti daudz. Ļāva saprast, kas mūzikas karjerā ir iespējams. Lai vēl labāk izprastu manu sajūsmu par notiekošo, jāpaskaidro, ka es uzaugu ļoti reliģiozā vidē. Mans vectēvs bija mācītājs, onkuļi bija mācītāji. Uzaugu, tā sakot, zem bībeles. Tādēļ Karmena bija kā no citas pasaules - nākusi no Floridas, bet daudzus gadus pavadījusi Ņujorkā kopā ar visiem lielākajiem vārdiem mūzikas pasaulē. Viņa man iedeva enerģiju un radošu brīvību būt tik dumpinieciskam, cik vien iespējams. Var teikt, ka uz pareizās takas mani nolika mamma, kura visādi atbalstīja vēlmi mācīties radošajā, mākslinieciskajā vidē, un Karmena ar savām zināšanām par mūzikas pasauli. 22 gadu vecumā jau jutos tai nobriedis.

Būšu godīgs. Domāju, ka tehniski un arī muzikāli mūziķim akadēmiskā izglītība nav pārāk nozīmīga. Taču tā ir ļoti svarīga saskarsmei ar cilvēkiem. Mentalitātei, spējai sevi pasniegt, sapratnei, ko cilvēki saka un kā uz to reaģēt. Man tas ir ļoti palīdzējis. Es saprotu cilvēkus, kas ir lielākais ieguvums no studijām. Arī uz skatuves varu justies brīvi un, sākot spēlēt skaņdarbu, doties gan pa labi, gan pa kreisi. Manī ir pārliecība, ka jūtu cilvēkus. Zinu, kā salauzt ledu, spēlējot dažādām auditorijām. Varbūt publika iepriekš nav dzirdējusi tāda veida mūziku un tā ir jāpasniedz viņiem saprotamāk, citādāk. Varbūt auditorijā pārsvarā ir veci cilvēki, kuriem arī jāspēlē citādāk. Varbūt publika ir ļoti izsmalcināta un zinoša, atkal tas pats. Lūk, to iemāca koledžā un augstskolā. Arī to, kā atrast kopīgu valodu ar dažādiem mūziķiem. Man patīk viss šis kopums. Visās niansēs varu atrast kaut ko sev.