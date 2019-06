Igaunijas ievēlēšana nozīmē to, ka Latvija ir palikusi pēdējā Baltijas valsts, kura nekad iepriekš Drošības padomē nav tikusi ievēlēta.

Turklāt Drošības padomi no citām ANO institūcijām atšķir kāds ārkārtīgi būtisks nosacījums.

ANO Hartas 25. pants nosaka to, ka visas ANO dalībvalstis piekrīt akceptēt un izpildīt Drošības padomes lēmumus.

Šajā brīdī būtu nedaudz jāpaskaidro, kas tad īsti ir šie pieci pastāvīgie locekļi? Principā, tās ir lielvalstis, kuras ANO izveides brīdī bija apveltītas ar lielāko spēku pasaulē – ASV, Francija, Lielbritānija, Ķīna un Krievija (toreiz vēl PSRS). Tie ir svarīgi tāpēc, ka šīm valstīm ir tā saucamās veto tiesības. Tas nozīmē to, ka jebkura no tām nepieciešamības gadījumā spēj padomes ietvaros nobloķēt kāda lēmuma virzīšanu.

Savukārt, pārējās 10 valstis tiek uzskatītas par nepastāvīgajiem locekļiem un tās ANO Ģenerālā asambleja katru gadu pārvēl, balstoties uz reģionālo pārstāvniecību pasaulē. ANO valstis ir iedalītas piecas grupās – Āfrika, Āzija, Latīņamerika, Rietumeiropa un citi, Austrumeiropa. Katra no tām veido noteiktu Drošības padomes locekļu skaitu.

Ja mēs atgriežamies pie iedaļas sākumā uzdotā jautājuma par Latvijas nepieciešamību kļūt par nepastāvīgo locekli, tad jāsaprot, ka mēs piederētu patiesi ekskluzīvam pasaules valstu blokam. Ekskluzīvam tāpēc, ka tādu globālu jautājumu, kā Sīrijas pilsoņu karš, Ziemeļkorejas kodolambīcijas, Irānas agresīvā ārpolitika Tuvajos Austrumos risināšana ANO līmenī būs atkarīga arī no Latvijas balss. Mūsu zemē dzimušos diplomātus par savu taisnību censtos pārliecināt visdažādāko valstu pārstāvji, kuri arī var nākt no tādiem eksotiskiem reģioniem, kā Tuvie Austrumi, Latīņamerika un citi.

Savukārt, kas notiek situācijā, kad kādam no kāda kaut ko vajag? Konkrētos apstākļos ir iespējams kaut ko paprasīt pretī. Tas, savukārt, ļautu Latvijai veiksmīgāk Drošības padomes ietvaros aizstāvēt sev prioritārās intereses.

Turklāt par interešu aizstāvību runājot, būšana par Drošības padomes nepastāvīgo locekli arī ļauj daudz efektīvāk komunicēt nepieciešamos ārpolitiskos vēstījumus. Galu galā – kā ir vieglāk veidot kādas diskusijas virzienu un virzīt izskatīšanai sev interesējošus balsojumus? Sēžot pie viena galda ar tiem, kurus vēlies ietekmēt vai arī mēģinot pārliecināt runāt par konkrēto jautājumu no ārpuses?

Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns portālam TVNET norāda, ka Latvijai iekļūšanai šajā prestižajā institūcijā būtu jābūt labam plānam. Tomēr ļoti daudz kas būs atkarīgs no apstākļu sakritības, jeb no pretiniekiem. «Tas ko noteikti nevajadzētu aizmirst, būtu neaizrauties. Nevajadzētu aizkaitināt potenciālos balsotājus un būtu jāpiemēro atbilstošu stratēģiju atbilstošajai situācijai. Ir jāskatās, kas būs balsotāji un jau laicīgi ir jāmēģina izprast to nostājas, problēmas un vēlmes,» saka Andžāns.