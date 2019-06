Trīssoļlēcējam Misānam sestā vieta IAAF Izaicinājuma sacensībās Somijā

Trīssoļlēkšanā uzvaru guva ķīnietis Jamins Džu, kurš aizlēca 17,36 metru tālumā, bet paveica to ar spēcīga pavēja palīdzību. Tikmēr Misāns labākajā mēģinājumā aizlēca 16,20 metrus tālu, kas tikai par pieciem centimetriem atpalika no viņa sezonas labākā rezultāta, to latvietim uzstādot pirms nedēļas "Rīgas kausos".