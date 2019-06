Šuplinskas revolūcija?

Pēc dokumenta publiskošanas sacēlās paredzama vētra . Pašvaldībā pieraduši, ka pirmais spiediens glābt skolu vienmēr nāk no pedagogiem. “Ja man nebūtu laimīgais stāsts – darbs vidusskolā – es droši vien būtu bezdarbniece. Tad kas ir labāk – vai nu braukt un ziedot sevi, strādājot pa četrām stundiņām, vai palikt vispār bez darba? ” kolēģu situāciju skaidro skolotāja Karina Semjonova.

Ziņojumā nebija teikts, cik skolotāju varētu zaudēt darbu, ja slēgtu uzreiz piecas skolas. Vienkāršs aprēķins rāda – ap 50 jeb gandrīz trešdaļa no visiem novada skolotājiem. Vissmagāk tas skartu pirmspensijas vecuma pedagogus – virs 55 gadiem novadā ir 30%. Darbu zaudētu arī skolu tehniskie darbinieki.

Atlaistie skolotāji, kam līdz pensijai ir mazāk par trim gadiem, pašlaik var saņemt pusgadu ilgu pabalstu vidējās izpeļņas apmērā, taču šis “spilvens”, iespējams, pārāk stingro nosacījumu dēļ nav pieprasīts. Kopš ieviešanas 2018.gada pavasarī to izmantojuši tikai 11 pedagogu – desmitreiz mazāk, nekā plānoja IZM.

Pašvaldības panāca, ka mazs skolēnu skaits vien nevar būt iemesls arī vidusskolu slēgšanai. Daudzās vidusskolas, kas būtiski sadārdzina izglītības izmaksas, ir viena no galvenajām atšķirībām, Latviju salīdzinot ar Igauniju. Lai tīkla reforma tomēr izkustētos, valdība uz vietvaru nostāju reaģēja ar ultimātu – ja nepiekritīsiet kvalitātes jeb eksāmenu rezultātu kritērija ieviešanai, nedosim naudu pedagogu algu celšanas grafika pirmajam solim.

Tie paredz, ka vidusskolām neatkarīgi no lieluma no 2020. līdz 2023.gadam jāspēj sasniegt vismaz 40% no valstī vidējā centralizēto eksāmenu rādītāja, bet 2031.gadā – jau 60%.