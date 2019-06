Volkswagen Eiropā būvēs 36 000 uzlādes staciju elektriskajām automašīnām – daļu no tām arī Latvijā

Volkswagen aplēses liecina, ka nākotnē 70 procentos gadījumu elektomobiļu uzlāde tiks veikta mājās vai darbā. No 2020. gada Volkswagen uzņēmums Elli piedāvās vispusīgus uzlādes risinājumus uzņēmumiem un patērētājiem, lai apmierinātu pieaugušo pieprasījumu. Būs pieejams plašs pakalpojumu klāsts — no ekonomiskākiem Wallbox, tostarp to uzstādīšana, līdz pat jaunajiem, videi draudzīgiem risinājumiem.