Bibliotēka: Attiecības ar grāmatām veidojas kopš bērnības

Laikā, kad es augu – kara laikā – bērnu literatūra tika maz izdota. Vecāki dzīvoja pieticīgos apstākļos, paši sev pirka grāmatas, bet uzskatīja, ka bērnam pēc tām nav vajadzības. Kādu laiku man grāmatas veda no bibliotēkas, bet vēlāk kāds vecākiem bija pateicis, ka mazam bērnam nav veselīgi tik daudz lasīt, un viņi sāka man dozēt lasāmvielu. Pēc tam sākās bēgļu gaitas. Tā es dzīvoju vienā vienīgā grāmatu badā. Man visi jaunības gadi sasitās ar to, ka kā ar viltu un ar pierunāšanu aizņemties un dabūt grāmatas.

Bija divas grāmatas, kas mani bērnība ļoti iespaidoja. Viena bija Aleksandra Grīna romāns “Nameja gredzens”. Es ārkārtīgi pārdzīvoju to, ka Namejs pazaudēja savu pili un ka Latvija tika iekarota. Raudāju gandrīz nedēļu un biju tiešām satriekta, jo es to sasaistīju ar iemesliem, kāpēc mēs bijām trimdā. Savukārt otra grāmata bija Andreja Pumpura “Lāčplēsis”, kuru saņēmu dāvanā no savas mammas draudzenes. “Lāčplēsis” man ārkārtīgi iepatikās – es zināju gabalus no galvas. Vēlāk man interesēja dzeja – Kālis Skalbe, Jānis Poruks un citi. Vārdu sakot, katrā dzīves posmā kaut kas ir bijis īpašs.