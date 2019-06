Repa apvienība "Singapūras satīns" izdod otro studijas albumu

“Mēs pie šī esam intensīvi strādājuši pēdējo pusgadu, sākot no radošajām izbraucienu sesijām Kamčatkas pirtīs līdz virtuozām performancēm Rīgas apšaubāmākajos naktslokālos. Mēs zinājām, ka mūsu pirmais albums “Iespēja viena” uzstādīja ļoti augstu latiņu un mūsu otrais lielais studijas projekts nedrīkstēja no tā atpalikt. Mēs arī zinām, ka sabiedrībā ir tāds vispārpieņemts novērojums, ka "otrās daļas jau nav tik labas, cik pirmās", bet mums pašiem šķiet, ka šis ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad otrā daļa ir pat labāka par pirmo. Šis albums ir kā filmas “Shrek 2” vai “The Dark Knight”. Par triloģiju gan vēl pāragri spriest, jo leiblam jāskatās šī albuma panākumi, bet viss ir iespējams,” par albumu vēsta mākslinieki.