Sadalītas Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāles balvas

Dzudzilo darbs pārējo ekspozīciju vidū izceļas kā tīrs, lakonisks un jaudīgs, viens no retajiem, kas teātra telpu skata konceptuāli, meistarīgi integrējot skaņas, gaismas, telpas un laika elementus. “Z R w h d Z” ir raisījis lielu skatītāju interesi un ir augstu novērtēts profesionāļu vidū. Amerikāņu kritiķis un publicists Toms Sellars to nosauca par spožu un pārsteidzošu, šveiciešu scenogrāfs Dominiks Hubers novērtēja darba precizitāti un konsekvenci, bet Kipras Teātra institūta vadītāja Marina Maleni atzina, ka tas provocē un pilnveido ideju par to, kas ir scenogrāfijas.