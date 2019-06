Kaut arī apdrošināšanu nevar ielikt kabatā vai apēst vakariņās, Warranty Expert savu servisu sauc vienā vārdā – sirdsmiers. Tas ir miers par to, ka veļas mašīnas remonts neko nemaksās arī trešajā vai ceturtajā kalpošanas gadā. Miers par to, ka no rokām izkritušā telefona ekrāns tiks nomainīts ražotāja atbalstītā servisa centrā tikai pēc viena zvana apdrošinātājam. Miers par to, ka studenta izlietā kafijas krūze uz datora neizmaksās vēl vienu jaunu datoru, jo šo vairs nebūs iespējas saremontēt. Jā, apdrošināšanu nevar paņemt rokā, taču tās dēļ ietaupītos eiro gan var :)