Noticot īsziņai, vīrietis labprātīgi atdod teju € 10 tūkstošus

Otrdien Valsts policijā saņemta informācija no kāda liepājnieka par to, ka no viņa bankas konta bez viņa ziņas ir noņemta nauda – 9 900 eiro. Noskaidrots, ka vīrietis ir saņēmis īsziņu it kā no savas bankas ar lūgumu nosūtīt bankas datus un kodus, ko viņš arī izdarījis.