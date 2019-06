Pašmāju jūtūberi atklāti stāsta par savu pieredzi ar kompulsīvo pārēšanos

Edgars pastāstīja, ka viņam ir Krona slimība un problēmas ar pārēšanos sākušās pēc operācijas, kurā izņemta daļa zarnu. "Vistrakākie divi periodi laikam bija pirms diviem gadiem un pirms gada - septembrī, oktobrī - kad es vienkārši mēnesi no vietas nogulēju mājās un visu laiku ēdu. Tad, kad man uznāca šie "binge" [tulkojumā no angļu valodas - pārēšanās] periodi, es centos neko nepirkt veikalā, negribēju tam tērēt naudu, līdz ar to es vienkārši apēdu "random" lietas, kuras man bija mājās. Tās bija pretīgas "random" lietas, kuras tu ikdienā vispār neēstu. Piemēram, griķiem uzlēju zupu. Dažreiz paņēmu "random" lietas, uzlēju riktīgi daudz mērces pa virsu, jo gribas garšu - tu ēd riktīgi daudz, jo gribas vēl sāļāku un vēl sātīgāku. Milzīgas porcijas, tad vēl viena porcija, vēl viena, līdz man palika fiziski sūdīgi, vēders sāka nenormāli sāpēt, es vairs nevarēju pakustēties. Viss, ko es varēju darīt, bija gulēt gultā un raudāt."