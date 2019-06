Pētījums: Latvijā kontrabandas cigaretes veido 19,5% no kopējā patēriņa

Kontrabandas cigaretes Latvijā ieplūst galvenokārt no Baltkrievijas - 2018.gadā 66% no kontrabandas cigaretēm bija ar šīs kaimiņvalsts akcīzes markām. Tas skaidrojams ar ievērojamo cenu atšķirību - ja Latvijā pērn vidējā svērtā cigarešu paciņas cena bija 3,2 eiro, tad Baltkrievijā - tikai 59 eirocenti.

Citu valstu legālo cigarešu patēriņš Latvijā pērn bija 40 miljoni cigarešu - 28% no Krievijas, 28% no beznodokļu tirdzniecības, 23% no Lietuvas, 8% no Baltkrievijas, 8% no Igaunijas, 13% - citas.