ansis - par dzīvi, mūziku un dalību festivālā "Ogle"

Lielā daudzumā mūsdienu populārajā hiphopa mūzikā, kā arī dažās no tavām dziesmām manāmas tendences par naudu, alkoholu, apreibinošām vielām, kā arī citreiz – kā tie šķietami nes laimi. Arī mūsdienu sabiedrībā (it sevišķi jauniešu starpā) šādi uzskati kļūst arvien izplatītāki. Kāds ir tavs viedoklis par šādu viltus laimi un tās aktualitāti?

Esmu pieminējis alkoholu un apreibinošas vielas visos iespējamajos kontekstos. Pieļauju, ka kādreiz darīšu to vēl. Un, jā, šeit noteikti gan autoram, gan arī klausītājam ir nepieciešams vismaz puslīdz skaidri apzināties kontekstu, uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Patiesībā reizēm šis konteksts pat ir ārpus paša autora kontroles. Piemēram, štatos ir vesela reperu paaudze, kuras apsēstību ar narkotiku tēmu drīzāk jāinterpretē kā palīgā saucienu, nevis šāda dzīvesveida glorifikāciju. Reps jau nav joka lieta, tāpēc es vispār negribu, lai manu mūziku dzird bērni, it īpaši, ja viņi to var pārprast un absorbēt tā, kā to neesmu paredzējis. Diemžēl tas tā notiek, un ne tikai ar bērniem. Esmu diezgan pārliecināts, ka šai mūzikai var būt pietiekoši negatīva ietekme, bet reps tāds ir bijis kopš seniem laikiem – nedaudz bīstams. Izmantošu šo interviju, lai lieku reizi piebilstu to, ka dzeršanai, pīpēšanai, narkotiku lietošanai un azartspēļu spēlēšanai var būt ļoti smagas sekas, un aicinu repa izpildītājus Latvijā paanalizēt savu auditoriju un domāt, no cik gadiem laist jauniešus savos koncertos, par spīti tam, ka tas reizēm palīdz nopelnīt krietni vairāk. Klubi un pasākumu organizatori – šis attiecas arī uz jums. Vēl – vecāki, domājiet, ko dara jūsu bērni. Dzirdēju, ka skolēni tagad ēdot Xanax’us rekreācijas nolūkos, jo ir saklausījušies iepriekšminēto štatu reperu hitus, un vecāki ar skolotājiem savukārt nemaz nezina, kas tas vispār tāds ir.