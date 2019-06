Otrdien, 11. jūnijā, grupa "Carousel", kuras sastāvā ir Sabīne Žuga (vokāls), Mārcis Vasiļevskis (ģitāra), Staņislavs Judins (kontrabass) un Mareks Logins (bungas), intīmā gaisotnē prezentēja savu debijas albumu "Sketches of Sleepless Nights". Grupas dalībnieki ekskluzīvā intervijā portālam TVNET atklāja ieraksta aizkulises, kā arī to, kā mainījusies viņu dzīve pēc dalības "Eirovīzijā", un ko varam sagaidīt no šiem daudzsološajiem māksliniekiem nākotnē.