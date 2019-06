Brīvdienu ceļvedis: zāļu diena, luču svētki, peoniju festivāls, Sviests, dzeja u.c.

No 14. līdz 16. jūnijam Kaņepes Kultūras centrā notiks starptautiska dzejas festivāla "Dzeja bez robežām" pasākumi – dzejas lasījumi, dzejnieku un mūziķu performances, kā arī literārās balvas pasniegšanas ceremonija. Festivālā šoreiz piedalīsies vairāk nekā 15 dzejnieki un mākslinieki no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Melnkalnes un Japānas. Dzejas lasījumos Kaņepes Kultūras centrā piedalīsies festivāla autori no Latvijas – Daina Sirmā, Katrīna Rudzīte, Aivars Madris un Kirils Ēcis. Autori no Baltkrievijas – Andrejs Hadanovičs, Uladzjs Ljankevičs, Voljga Gronska. Autori, kas pārstāv krievu valodu, – Semjons Haņins no Latvijas, Andrejs Seņ-Seņkovs, Natālija Saņņikova no Krievijas un Fjodors Svarovskis no Melnkalnes. Autors, kas pārstāv lībiešu valodu, – Valts Ernštreits. Pie atdzejojumiem strādājuši dzejnieki no Latvijas – Einārs Pelšs, Dmitrijs Kuzmins, Vasilijs Karasjovs.