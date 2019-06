Ivaram ir divas dzimšanas dienas – otru viņš pirmo reizi piedzīvoja trīsdesmit sešu gadu vecumā, 2016. gada 24. martā, pēc kaulu smadzeņu transplantācijas operācijas. Šis ir patiess stāsts, par to, cik negaidīti dzīve var apgriezties kājām gaisā, kādu lomu atlabšanas procesā spēlē mūsu ģimene, tuvinieki un draugi, kā arī tie cilvēki, kuri nav vienaldzīgi un atdod daļu no sevis, lai palīdzētu glābt citus .

Septembra vidū mana ķermeņa normālā temperatūra bija 38 grādi, sākās pirmie antibiotiku kursi, izmeklējums pēc izmeklējuma, bet bez konkrēta slēdziena. Devos uz Gaiļezeru, no kurienes sākotnējā iekaisuma dēļ mani pārsūtīja uz Biķernieku slimnīcas Ķirurģijas nodaļu, kur dežūrārsts vairākkārt iztīrīja iekaisuma vietas, pēc tam devos mājās. Septembra beigās, turpinot lietot antibiotikas, temperatūra pacēlās virs 39 grādiem, līdz tam kritiskos brīžos vairākkārt biju saucis Neatliekamo medicīnisko palīdzību dienestu, taču speciālisti vairs nezināja, uz kuru slimnīcu mani vest. Tas bija viens no pēdējiem pilieniem, sieva vairs nespēja noskatīties uz manām mocībām un sarunāja, ka mani aplūkos speciālisti viņas dzimtajā pilsētā Ventspilī.

Tas bija visa sākums, pēc divu mēnešu ilgas slimošanas un neziņas beidzot bija parādījušies skaidri simptomi, kas liecināja par to, kas ar mani notiek.

Nākamās dienas rītā mani pārveda uz Linezeru (stacionārs Linezers), kā pa miglu atceros kā ārsts instruēja šoferi: „Tev ir divas ar pusi stundas laika, lai nokļūtu Linezerā.” Atminos, kā pa ceļam domāju par to, vai sieva veiksmīgi nokļuvusi pie mātes, vai man būtu jāpiezvana savai mammai un viņa jābrīdina par to, kas noticis, viss bija vieglā miglā tīts. Pirmās divas nedēļas Linezerā man atmiņā palikušas pavisam blāvas, taču pēc vairākām pārbaudēm un Ventspils ārstu konstatētā man tika noteikta diagnoze – akūta mieloleikoze jeb asins vēzis.

Atmiņā iespiedusies frāze: „Apdomājiet, no kā jūs vēlaties atvadīties,” citas atmiņas ir grūti raksturot, mans ķermenis bija zāļu nomocīts, sajūta bija peldoša.

Manu dzīvību palīdzēja glābt tie cilvēki, kuri asinis ziedoja laika posmā no 2015. gada augusta līdz 2016. gada martam, ļoti iespējams, ka kādam no saviem sargeņģeļiem ikdienā paeju garām Rīgas centrā.

Nav tādu vārdu, ar kuriem varētu izteikt to pateicību, kuru izjūtu pret šiem cilvēkiem, vien varu iedrošināt citus – ja esat veseli, ja jums ir pārliecība, ka esat gatavi ziedot, un ticat, ka spēsiet palīdzēt, – ziedojiet. Es šodien esmu šeit, tikai pateicoties jums.

Trešo ķīmijterapijas kursu pabeidzu Ziemassvētku periodā, visu šo laiku sadzīvojot ar neaprakstāmām sāpēm, grūtībām ēst un dzert, barības vielas tavs ķermenis uzņem ar sistēmu palīdzību, sistēma ir apkārta ar dažādiem zāļu un ampulu šķīdumiem un atgādina Ziemassvētku eglīti, bet tev pat nav nojausmas, kāds ir to saturs. Mans ķermenis bija tik ļoti novārdzis, ka nācās mācīties no jauna staigāt. Tas ir ne vien fiziski, bet arī psiholoģiski smags pārbaudījums.

Nodaļā bijām vairāki, par tradīciju bija kļuvusi ikrīta kopīgā tikšanās ārpus palātas, kur pulcējāmies, lai apliecinātu, ka uzvarēta vēl viena nakts, pajokotu un atbalstītu viens otru, lai atkal tiktos nākamajā rītā. Diemžēl pārējie cīņubiedri šo grupu agrāk vai vēlāk pameta. Viens no tiem bija jauns puisis, kura slimība sākās ar pēkšņu infarktu. Viņš tik tikko bija nokārtojis vidusskolas eksāmenus, dzīvoja ar sapņiem par nākotni un studijām, bet dienā, kad klasesbiedri pulcējās skolas zālē, lai saņemtu diplomu, viņš slimnīcā uzzināja savu diagnozi.

Pēc trešās ķīmijterapijas rādītāji bija labi, taču asins analīzes neuzrāda guļošās ļaundabīgās šūnas, kuras jebkurā brīdī var aktivizēties, To, kad tas var notikt, neviens nevar prognozēt. Biju sasniedzis tādu stadiju, kad aktīvās vēža šūnas bija iznīcinātas, taču, lai nepieļautu guļošo šūnu aktivizēšanos, bija nepieciešama kaulu smadzeņu transplantācija, kuru Latvijā veic tikai gadījumos, kad donors var būt tavs radinieks. Manā gadījumā donors tika meklēts visā pasaulē, bet operāciju veica Viļņā, Lietuvā. Pirms tās tikos ar speciālistiem Lietuvā, kur divu stundu garumā ārsts skaidroja visus iespējamos veidus, kā varu nomirt, viņa vārdiem - „kā mēs tevi varam zaudēt”.

2016. gada janvārī prognozes liecināja, ka man piemērots donors varētu atrasties divu vai trīs mēnešu laikā. Lai garantētu, ka gaidīšanas periodā mans veselības stāvoklis nepasliktinās, bija nepieciešama ceturtā ķīmijterapija, kas nāca ar ierastajām sāpēm un blakusefektiem, sajūtas nav iespējams aprakstīt, spilgti atceros, kā gulēju cepurē, māsiņas man pienesa karstu tēju, atrados pavisam šaurā palātā, ar aizvērtiem logiem, karstiem radiatoriem, ievīstīts četrās segās, jebkurš, kurš ienāca manā palātā, nekavējoties nosvīda, jo telpa bija pārkarsēta, taču man sala tik ļoti, it kā kails atrastos -30 grādu salā, to visu papildināja neciešamas sāpes.

Lai atgūtos no terapijas, nepieciešamas vairākas nedēļas, pēc septiņām dienām saņēmu zvanu no Viļņas – bija atrasts man piemērots donors, vilcināties nebija iespējams, bija jādodas uz Lietuvu, kaut gan mans ķermenis vēl joprojām bija novārdzis. Pirms tam konsultējos ar ārstu, lai saprastu, kā sagatavoties procedūrai, ko sagaidīt.

Priekšā bija garš atlabšanas periods, kas ilga aptuveni vienu gadu, soli pa solim atgūstoties no medikamentiem, veicot regulāras pārbaudes. Atkal redzot sauli, zaļu zāli, rodas spēks cīnīties tālāk, tāpat, neatsveramu atbalstu guvu no sievas un savas ģimenes. Atlabšanas process bija lēns, regulāri trūka spēka.

Vēlos piebilst, ka brīžos, kad sāc zaudēt ticību sev, līdzcilvēki ir tie, kas palīdz nostāties uz kājām. Atlabšanas periodā sajutu to, cik svarīgi ir, kad grūtā brīdī tiek pasniegta ģimenes locekļa vai drauga roka, īpaši pateicīgs esmu uzņēmuma īpašniekam Raivim, kurš, neskatoties uz to, ka tik tikko biju sācis strādāt, ticēja man, sagaidīja mani atgriežamies darbā un deva iespēju turpināt dzīvot. Vairumā uzņēmumu darbinieks tiktu atlaists pēc likumā noteiktā pusgada. Cilvēks, kurš to nav pieredzējis, nevar iedomāties, ka pēc tik nopietniem fiziskiem un emocionāliem pārdzīvojumiem darba terapijai ir nenovērtējama loma, tā piešķir dzīvei jēgu. Raivim būšu pateicīgs visu savu mūžu. Man tika dots, bet ticu, ka tagad varu atmaksāt.