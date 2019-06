Latvijas delegācijas karognesējs Eiropas spēļu atklāšanas ceremonijā būs džudists Borodavko

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs un Latvijas komandas “Minska 2019” delegācijas vadītājs Žoržs Tikmers atzīst, ka Eiropas Spēles ir ambiciozs projekts, ar potenciālu nākotnē kļūt par vienu no svarīgākajiem kompleksajiem sporta forumiem Eiropā. “Eiropas Spēles ir mērķtiecīga darba rezultāts, līdzīgi kā mūsu Latvijas komanda. Sastāvā ir iekļauti vieni no labākajiem un pieredzējušajiem Latvijas sportistiem, kā arī talantīgākie no junioru vecuma atlētiem, kuri noteikti nākotnē papildinās Latvijas Olimpiskās komandas rindas. Viens no šādiem pieredzējušākajiem līderiem ir Jevgeņijs Borodavko, Latvijas komandas “Minska 2019” karognesējs atklāšanas ceremonijā, kurš sevi ir apliecinājis kā talantīgu, neatlaidīgu un profesionālu sportistu.”